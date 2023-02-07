Азербайджан отправил в Турцию 20 военных медиков

Министерство обороны Азербайджана сообщило об отправке в Турцию группы военных медиков для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

«По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию. Группа в составе 20 человек будет помогать пострадавшим от землетрясения в Турции», - говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого в настоящее время погибли до 3 тыс. человек.

Р.Керимов