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Внешняя политика 07.02.2023 09:37

Азербайджан отправил в Турцию 20 военных медиков

Министерство обороны Азербайджана сообщило об отправке в Турцию группы военных медиков для оказания помощи пострадавшим от землетрясения.

«По указанию президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, группа военного медицинского персонала азербайджанской армии отправилась в Турцию. Группа в составе 20 человек будет помогать пострадавшим от землетрясения в Турции», - говорится в сообщении военного ведомства.

Как сообщалось ранее, мощное землетрясение произошло в понедельник утром в Турции, в результате которого в настоящее время погибли до 3 тыс. человек.

Р.Керимов

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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