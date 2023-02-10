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Цена на нефть

09.02 $/bbl +/- WTI 78.06 -0.41 Brent 84.50 -0.59

ТЭК 10.02.2023 17:44

Вопрос о бенчмарке для российской нефти стоит остро, над ним работает СПБМТСБ, ЦБ тоже участвует - Набиуллина

Вопрос о бенчмарке для российской нефти в настоящее время очень острый, над ним работает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПБМТСБ), ЦБ также участвует в этой работе, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам совета директоров ЦБ.

"Что касается расчета цены на нефть, то действительно этот вопрос встал, потому что показатель марки Urals не отражает реальную цену сейчас, по которой экспортируется российская нефть, потому что экспорт через разные порты и по разным направлениям может различаться. Мы видим насколько эти цены разошлись", - сказала она.

"Поэтому мы в рамках нашего прогноза учитываем это, анализируем", - добавила глава ЦБ.

"Но, конечно, очень остро стоит вопрос о бенчмарке. Я знаю, что сейчас в том числе Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа работает над этим бенчмарком, мы в дискуссиях участвуем, и этот вопрос сейчас очень важен", - заявила Набиуллина.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, БЕНЧМАРК, НАБИУЛЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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