Алиев и Путин обсудили совместные проекты в сферах энергетики и транспорта, ситуацию на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, сообщила во вторник вечером пресс-служба Кремля.
"Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа.
"Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне", - говорится в сообщении.
Условлено о продолжении контактов в различных форматах, добавили в пресс-службе.
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