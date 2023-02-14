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Внешняя политика 14.02.2023 22:28

Алиев и Путин обсудили совместные проекты в сферах энергетики и транспорта, ситуацию на Южном Кавказе

Состоялся телефонный разговор президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, сообщила во вторник вечером пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа.

"Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе. В этом контексте подтвержден настрой на безусловное выполнение всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне", - говорится в сообщении.

Условлено о продолжении контактов в различных форматах, добавили в пресс-службе.

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, РАЗГОВОР


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