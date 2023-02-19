Ультиматум Алиева: Баку готов к коммуникации с армянами Карабаха, но для этого Варданян должен покинуть территорию Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что власти страны готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха при условии, что азербайджанскую территорию покинет Рубен Варданян.

«Мы готовы начать практические коммуникации с представителями армянской общины Карабаха. Сегодня (в субботу – ИФ) я сообщил об этом армянскому премьеру в присутствии госсекретаря Блинкена. Но мы сможем приступить к этому (к коммуникациям – ИФ) только тогда, когда гражданин России, криминальный олигарх, человек, который занимался отмыванием денег в Европе, - Рубен Варданян – покинет нашу территорию», - сказал Алиев, выступая на пленарном заседании на тему «Преодолевая горы? Построение безопасности на Южном Кавказе» в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Алиев добавил, что армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана.

«Армяне Карабаха являются гражданами Азербайджана, составляют меньшинство. Азербайджан - многонациональная страна и все меньшинства в Азербайджане обладают равными правами и привилегиями, включая культурные, лингвистические и другие, а также обеспечена их безопасность», - подчеркнул глава государства.

Р.Ахмедов