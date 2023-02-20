Будапешт рассчитывает в 2023г начать закупки газа из Азербайджана – глава МИД Венгрии

Поставки газа из Азербайджана в Венгрию могут начаться уже в 2023 году и составить в текущем году до 100 млн кубометров, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Венгрия может получить около 100 млн кубометров азербайджанского природного газа в этом году», - сказал Сийярто, слова которого приводят венгерские СМИ.

Сийярто добавил, что договоренности между Баку и Будапештом дают возможность заключить долгосрочный контракт на поставку ежегодно в Венгрию 1-2 млрд кубометров азербайджанского газа в ближайшие годы.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых около 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Р.Керимов