Глава МИД Венгрии анонсировал подписание с Азербайджаном контракта на хранение газа

Венгрия заключила с Азербайджаном все необходимые договоренности о поставках газа, стороны также подпишут контракт на хранение газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Мы не ждем ЕС: мы заключили все необходимые соглашения с нашими азербайджанскими друзьями, которые начнут поставлять газ в Венгрию уже в этом году, на первом этапе 100 млн кубометров до конца года. Мы даже близки к подписанию контракта на хранение 50 млн кубометров газа", - написал Сийярто в Facebook.
Сийярто в понедельник провел в Баку переговоры с министром энергетики Азербайджана Пярвизом Шахбазовым.
По его словам, Европа продолжает сталкиваться с серьезным кризисом энергоснабжения. «Из-за серии ошибочных решений в Брюсселе цены взлетели до небес, и во многих случаях безопасность поставок была поставлена под угрозу. Мы сделаем все возможное, чтобы получать как можно больше природного газа из как можно большего числа источников, чтобы гарантировать безопасность энергоснабжения нашей страны", - подчеркнул глава МИД.
Сийярто указал, что «Азербайджан один из самых реальных источников диверсификации».
Глава МИД добавил, что газопроводная система Юго-Восточной Европы пока не позволяет осуществлять поставок в крупных размерах. «Мы тщетно просили ЕС помочь расширить сеть, (…) они постоянно требуют, чтобы мы закупали газ из новых источников», - написал Сийярто.
Р.Керимов, А.Азизов
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