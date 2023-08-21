Венгрия договорилась с Азербайджаном о закупке 1 млрд куб. м газа

Будапешт договорился с Баку о поставке 1 млрд куб. м. газа в Венгрию, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на зарубежные СМИ, Сийярто отметил, что Венгрия давно выстраивает сотрудничество с Азербайджаном.
«У нас есть договор, согласно которому в четвертом квартале 2023 года мы закупим у Азербайджана 100 млн куб. м. газа. Кроме этого, появилось также ясное политическое соглашение, что закупки вырастут до договора о примерно 1 млрд куб. м газа в последующий период», - подчеркнул министр.
Азербайджанская SOCAR и венгерская MVM CEEnergy в июне текущего года заключили контракт на поставки азербайджанского газа (100 млн куб. м) в Венгрию в 2023 году, которые начнутся в четвертом квартале.
Ранее Сийярто заявлял о стремлении Венгрии закупать в Азербайджане ежегодно до 2 млрд куб. м газа.
Р.Ахмедов
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