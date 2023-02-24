Постпреды ЕС снова не смогли согласовать пакет санкций против РФ

Постпреды стран ЕС не смогли в пятницу согласовать десятый пакет санкций против России, сообщают европейские СМИ со ссылкой на источники.

Таким образом, дипломаты уже три дня не могут завершить эту работу.

По данным СМИ, споры касаются предложений об ограничении импорта из России резины. Страны пока не могут договориться о том, насколько жесткими должны быть эти ограничения.

Изначально в ЕС планировали ввести очередные санкции к 24 февраля 2023 года, однако теперь этот процесс затягиваться