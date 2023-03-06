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Карабах 06.03.2023 17:06

Москва призывает Ереван и Баку к деэскалации - МИД РФ

В Москве выражают озабоченность обострением напряженности в Карабахе, призывают Ереван и Баку к сдержанности.

"Выражаем серьезную озабоченность обострением напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Как подчеркнула дипломат, "настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации". Она призвала стороны соблюдать договоренности от ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий.

"Любые вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и жизнедеятельности в зоне ответственности Российского миротворческого контингента (РМК), должны решаться мирным путем в контакте между сторонами под эгидой РМК", - отмечается в комментарии.

Захарова убеждена, что "случившееся еще раз подтверждает императивность скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года 11 января и 26 ноября 2021 года, а также 31 октября 2022 года, в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ, ОЗАБОЧЕННОСТЬ


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