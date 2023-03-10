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Дальнее зарубежье 10.03.2023 23:15

Норвегия передаст Украине две системы ПВО NASAMS

Норвежские власти в сотрудничестве с США направят Украине две системы ПВО NASAMS, заявил в пятницу в ходе визита в Киев глава Минобороны Норвегии Бьерн Арильд Грам.

"Украина сильно нуждается в дополнительных средствах ПВО, и Норвегия поможет тем, что есть", - приводят его слова норвежские СМИ.

Также Норвегия обучит украинских военных использованию этой ПВО. Министр напомнил, что ранее Осло помогал США с поставками американских систем NASAMS Украине.

В прошлом октябре сообщалось, что США передали Украине две системы NASAMS. Кроме того, Канада в минувшем ноябре объявила о выделении Украине военной помощи на сумму $500 млн, причем значительная часть этих средств пошла на закупки для Украины одной единицы NASAMS и ракет для нее.

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Тэги: НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, ПВО, ПЛАНЫ


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