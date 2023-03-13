Власти Азербайджана планируют в ближайшие дни провести вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции

Власти Азербайджана в ближайшие дни планируют провести в Баку вторую встречу с представителями армянской общественности Карабахского региона страны для продолжения контактов по реинтеграции.
«Администрация Президента Азербайджана приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу для продолжения контактов по реинтеграции, а также обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Предлагается провести встречу в ближайшие дни в городе Баку», - говорится в сообщении Администрации.
Как сообщалось ранее, первая такая встреча с армянской общиной Карабахского региона Азербайджана состоялась 1 марта 2023 года. В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.
Р.Ахмедов
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