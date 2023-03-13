Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

10.03 $/bbl +/- WTI 76.68 +0.96 Brent 82.78 +1.19

Карабах 13.03.2023 11:18

Власти Азербайджана планируют в ближайшие дни провести вторую встречу с армянской общиной Карабаха по вопросу реинтеграции

Власти Азербайджана в ближайшие дни планируют провести в Баку вторую встречу с представителями армянской общественности Карабахского региона страны для продолжения контактов по реинтеграции.

«Администрация Президента Азербайджана приглашает представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу для продолжения контактов по реинтеграции, а также обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Предлагается провести встречу в ближайшие дни в городе Баку», - говорится в сообщении Администрации.

Как сообщалось ранее, первая такая встреча с армянской общиной Карабахского региона Азербайджана состоялась 1 марта 2023 года. В ходе встречи были проведены предварительные обсуждения о реинтеграции армянских жителей Карабахского региона в соответствии с Конституцией и законами Азербайджана.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, АРМЯНЕ, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Алиев: карабахские армяне – это наши граждане и мы сами решим, когда с ними вести диалог Азербайджан может решить все коммунальные проблемы карабахских армян, обеспечить их работой – Агаджанов Алиев исключил возможность предоставления автономии армянам в Карабахе Алиев: Карабах всегда являлся территорией Азербайджана, армяне в Карабахе должны это принять Президент Азербайджана: «Мы покажем миру зверства армян в Карабахе» В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении еще 26 членов незаконных армянских вооруженных формирований В Азербайджане завершилось предварительное следствие в отношении 14 членов незаконных армянских вооруженных формирований Клан Кочарян-Саргсян вновь пытается ввергнуть Армению в хаос и прийти к власти на волне реваншистских лозунгов по Карабаху – «Движение карабахских армян» Азербайджан гарантирует безопасность армянской общины в Нагорном Карабахе - глава МИД Фуад Ахундов в эфире телеканала «Дождь»: предки режиссера Карена Шахназарова тюрки-кипчаки

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az