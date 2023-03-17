Азербайджан в январе-феврале увеличил производство легковых автомобилей на 65%

Производство легковых автомобилей в Азербайджане в январе-феврале 2023 году составило 456 единиц, что на 64,6% больше показателя января-февраля 2022 года, сообщили "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

В январе произведено 195 автомобилей, в феврале – 261.

На складах производителей на 1 марта 2023 года имеется 314 единицы легковых автомобилей.

По данным статистики, в январе-феврале в стране произведено 164 трактора (рост в 2,8 раза). На складах на 1 марта 2023 года имеется 16 тракторов.

Кроме того, в январе-феврале произведено 112 единиц грузовых автомобилей (рост 2,2 раза). На складах на 1 марта 2023 года имеется 9 грузовиков.

В Азербайджане в настоящее время действуют три завода по производству автомобилей: в Нефтчале, Гяндже и Нахчыване. При этом завод в Гяндже занимается также производством сельскохозяйственной техники.

В среднесрочной перспективе объемы производства автомобилей в Азербайджане должны достигнуть 5 тыс. единиц в год.

Как сообщалось ранее производство легковых автомобилей в Азербайджане в 2022 году составило 2 049 единиц, что на 1,4% меньше показателя 2021 года.

Б.Рустамбеков