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СНГ 22.03.2023 10:20

Украина и МВФ договорились на уровне персонала о новой программе на $15,6 млрд

Власти Украины и менеджмент Международного валютного фонда достигли договоренности на уровне персонала (staff-level agreement, SLA) по макроэкономической и финансовой политике, которая будет поддерживаться новой 48-месячной программой расширенного финансирования (EFF) на сумму 11,6 млрд SDR (специальные права заимствования), или около $15,6 млрд, говорится в сообщении макрофинансовой организации.

Программу предполагается разделить на два этапа: первый нацелен на поддержание стабильности, он рассчитан на 12-18 месяцев, второй - с большими структурными реформами - нацелен на рост и евроинтеграцию.

Первый этап предполагает укрепление фискальной, внешней ценовой и финансовой стабильности. Этого предполагается достичь за счет поддержки мобилизации доходов, отказа от эмиссионного финансирования и чистого притока средств на рынке ОВГЗ, а также содействия долгосрочной финансовой стабильности, в том числе путем подготовки более глубокой оценки состояния банковского сектора и продвижения независимости центрального банка.

Украина будет избегать новых мер, которые могут подорвать налоговые поступления, а также продолжит реформы по укреплению системы управления и борьбы с коррупцией, в том числе путем внесения изменений в законодательство.

На втором этапе акцент будет смещен на более широкие реформы для укрепления макроэкономической стабильности, поддержки восстановления и реконструкции. Ожидается, что на этом этапе Украина вернется к прежним основам политики, включая гибкий обменный курс и режим таргетирования инфляции. Кроме того, налогово-бюджетная политика будет сосредоточена на важнейших структурных реформах.

МВФ напоминает, что по запросу Киева команда фонда 8-15 марта провела в Варшаве обсуждения с украинскими официальными лицами возможной четырехлетней экономической программы EFF.

"Команда МВФ достигла SLA с властями Украины. Это соглашение подлежит утверждению советом директоров МВФ, рассмотрение ожидается в ближайшие недели", - отмечается в сообщении.

Фонд отмечает, что властям Украины удалось сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность благодаря существенной внешней поддержке и грамотной политике. "В ближайшие кварталы ожидается постепенное восстановление экономики по мере возвращения к нормальному уровню деятельности после серьезного ущерба критически важной инфраструктуре, хотя и сохраняются препятствия, в том числе риск дальнейшей эскалации конфликта", - отмечается в пресс-релизе.

Разработка единого базового прогнозного сценария в условиях исключительно высокой неопределенности является чрезвычайно сложной задачей, поскольку возможен ряд исходов. Исходя из этого, МВФ в настоящее время прогнозирует динамику реального ВВП Украины в 2023 году в диапазоне от минус 3% до плюс 1%.

В сообщении МВФ отмечается также, что программа была разработана в соответствии с новой политикой фонда в отношении кредитования в условиях исключительно высокой неопределенности. от доноров, включая G7 и ЕС, ожидаются надежные финансовые гарантии.

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Тэги: УКРАИНА, МВФ


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