Байрамов и Галлант обсудили расширение сотрудничества Азербайджана и Израиля в оборонной сфере

Министр обороны Израиля Йоав Галлант считает важным использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества с Азербайджаном в оборонной сфере.

Об этом Галлант сказал на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По информации МИДа Азербайджана Галлант, ссылаясь на успешный опыт сотрудничества двух стран в оборонной, военно-технической сфере, отметил «важность использования имеющегося потенциала для дальнейшего расширения сотрудничества в этой сфере».

Министры также подчеркнули важность продолжения взаимных контактов.

«В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества двух стран в оборонной, военно-технической и других смежных областях, в том числе вопросы, региональной и международной безопасности. Байрамов также проинформировал Галланта о текущей ситуации на Южном Кавказе в постконфликтный период, усилиях Азербайджана по установлению мира и безопасности в регионе. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство.

Б.Рустамбеков