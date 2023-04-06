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Внешняя политика 06.04.2023 16:21

Баку объявил четырех сотрудников посольства Ирана в Азербайджане персонами нон грата

Четверо сотрудников посольства Ирана в Азербайджане объявлены персонами нон грата, им предписано в течение 48 часов покинуть страну, сообщает МИД Азербайджана.

В четверг посол Ирана в Азербайджане Сейед Аббас Мусави был вызван в МИД, где ему было выражено резкое недовольство провокационной деятельностью Тегерана в отношении Азербайджана.

«До сведения посла Ирана было доведено, что четыре сотрудника посольства Ирана были объявлены азербайджанским правительством персонами нон грата» (нежелательными лицами) из-за их деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом и противоречащей Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В МИД Азербайджана добавили, что «этим лицам предписано покинуть страну в течение 48 часов».

Р.Керимов

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Тэги: МИД, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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