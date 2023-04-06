Дагестан и Азербайджан расширят сотрудничество в сфере туризма

Вопросы организации приема туристских групп из Азербайджана в Дагестан и проведения инфотуров для азербайджанских коллег обсудили на полях международной выставки AITF 2023 в Баку, сообщает пресс-служба министерства по туризму и народным художественным промыслам.
"Министр по туризму и НХП РД Эмин Мерданов и руководители туристских компаний республики провели ряд деловых встреч, на которых обсудили пути сотрудничества с зарубежными коллегами", - говорится в сообщении.
В частности, по данным ведомства, переговоры прошли с азербайджанскими туроператорами Green apple, Access travel, SilkRow Travel, Turizm.az, Kaizen, Summer Tour, а также с ведущей компанией Азербайджана по туризму и организации выездных мероприятий Pasha Travel.
4 апреля в Баку начала работу Азербайджанская международная выставка "Туризм и Путешествия" AITF 2023.
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