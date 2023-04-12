Разрешение на ввоз в Азербайджан продуктов с этикетками на русском языке продлили до конца 2023г

Азербайджан и РФ договорились о продлении до 31 декабря 2023 года переходного периода, в ходе которого можно ввозить пищевую продукцию на территорию Азербайджана в сопровождении стикеров на русском языке.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал milknews.ru такая договоренность достигнута в ходе переговоров министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.
Союзмолоко оповестил участников рынка.
Ранее в Минэкономразвития России было направлено коллективное обращение отраслевых объединений Союзмолоко, Союзнапитки и Асконд с просьбой о продлении переходного периода.
С 1 декабря 2022 года Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана запретило ввоз на территорию государства продукции с маркировкой без перевода. По закону страны «О защите прав потребителей» вся информация на этикетке товара должна представляться как на других языках, так и на азербайджанском. Речь идет в том числе о наименовании продукта, а также о вкладыше с указанием его использования.
По данным информационной системы «Цербер» (компонент государственной информационной системы в области ветеринарии «ВетИС»), российские предприятия экспортируют в Азербайджан мясную и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, кормовые добавки, ветпрепараты и ряд других товаров.
Р.Ахмедов
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