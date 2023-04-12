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АПК 12.04.2023 17:02

Разрешение на ввоз в Азербайджан продуктов с этикетками на русском языке продлили до конца 2023г

Азербайджан и РФ договорились о продлении до 31 декабря 2023 года переходного периода, в ходе которого можно ввозить пищевую продукцию на территорию Азербайджана в сопровождении стикеров на русском языке.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на портал milknews.ru такая договоренность достигнута в ходе переговоров министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Союзмолоко оповестил участников рынка.

Ранее в Минэкономразвития России было направлено коллективное обращение отраслевых объединений Союзмолоко, Союзнапитки и Асконд с просьбой о продлении переходного периода.

С 1 декабря 2022 года Агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджана запретило ввоз на территорию государства продукции с маркировкой без перевода. По закону страны «О защите прав потребителей» вся информация на этикетке товара должна представляться как на других языках, так и на азербайджанском. Речь идет в том числе о наименовании продукта, а также о вкладыше с указанием его использования.

По данным информационной системы «Цербер» (компонент государственной информационной системы в области ветеринарии «ВетИС»), российские предприятия экспортируют в Азербайджан мясную и молочную продукцию, рыбу и морепродукты, кормовые добавки, ветпрепараты и ряд других товаров.

Р.Ахмедов

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Тэги: РОССИЯ, АПК, ЛЬГОТА


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