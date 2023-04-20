Банки-агенты АИКГФ в I квартале увеличили ипотечное кредитование на 3%

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-марте 2023 года выдали ипотечных кредитов на сумму 111 млн манатов, что на 2,9% больше, чем в январе-марте 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
По данным ЦБА, АИКГФ в первом квартале рефинансировал кредиты на сумму 96,5 млн манатов (рост на 30,1% по сравнению с январем-мартом 2022 года - ИФ).
Фонд в январе-марте текущего года из госбюджета Азербайджана для финансирования ипотечных кредитов получил 21,9 млн манатов (спад на 8%).
АИКГФ в отчетный период не размещал облигации.
По данным ЦБА, в марте 2023 года средний размер выданного ипотечного кредита составил 58,977 тыс. манатов. При этом кредиты выдавались на срок 282 месяца по средней ставке 6,34% в год.
В 2022 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 422,51 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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