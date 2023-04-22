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СНГ 22.04.2023 14:45

Казахстан нарастил поставки нефти в обход России в шесть раз в январе - марте

В период с января по март Казахстан поставил 163,4 тыс. тонн нефти по морскому маршруту Актау - Баку в обход России, это в шесть раз больше показателя годом ранее. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv и источники в отрасли.

В январе - марте поставки из каспийского порта Актау в Баку (основной маршрут в обход России) составили 163,4 тыс. тонн. Это в шесть раз больше, чем за тот же период 2022 года (28,8 тыс. тонн).

В публикации отметили, что по итогам первого квартала 2023 года еще 104 тыс. тонн нефти было отправлено по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Кроме того, Казахстан поставляет в Китай ежемесячно свыше 80 тыс. тонн нефти.

По данным Reuters, несмотря на небольшие объемы поставок со стороны Казахстана, за последний год они резко выросли из-за начала спецоперации на Украине. Если в 2021 году объемы поставок по альтернативным маршрутам составили 638 тыс. тонн, то уже в 2022 году они были на уровне 1,8 млн тонн.

В.Алиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: КАЗАХСТАН, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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