Казахстан нарастил поставки нефти в обход России в шесть раз в январе - марте

В период с января по март Казахстан поставил 163,4 тыс. тонн нефти по морскому маршруту Актау - Баку в обход России, это в шесть раз больше показателя годом ранее. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Refinitiv и источники в отрасли.
В январе - марте поставки из каспийского порта Актау в Баку (основной маршрут в обход России) составили 163,4 тыс. тонн. Это в шесть раз больше, чем за тот же период 2022 года (28,8 тыс. тонн).
В публикации отметили, что по итогам первого квартала 2023 года еще 104 тыс. тонн нефти было отправлено по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Кроме того, Казахстан поставляет в Китай ежемесячно свыше 80 тыс. тонн нефти.
По данным Reuters, несмотря на небольшие объемы поставок со стороны Казахстана, за последний год они резко выросли из-за начала спецоперации на Украине. Если в 2021 году объемы поставок по альтернативным маршрутам составили 638 тыс. тонн, то уже в 2022 году они были на уровне 1,8 млн тонн.
В.Алиев
Трое военнослужащих ВС Азербайджана ранены в результате подрыва на заложенных армянами минах
С Азербайджаном нельзя говорить языком ультиматума - глава УМК
Азербайджан и Узбекистан расставили акценты дальнейшего развития сотрудничества
Глава «КазМунайГаз» положительно оценил выполнение договоренностей с SOCAR
RSM Azerbaijan проведет аудит Госагентства занятости за 2022г
Тюменская область хочет поставлять в Азербайджан древесину, полимеры
В Азербайджане зафиксировано 30 новых случаев заражения COVID-19
Таможенники Азербайджана пресекли контрабанду через территорию страны около 500 кг героина
Алиев посещает Cальянский район
ГНС Азербайджана зарегистрировала ряд компаний в Нахчыване
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
NEQSOL Holding продолжает поддерживать семьи шехидов и ветеранов
SOCAR Türkiye станет платиновым спонсором Caspian Energy Investment Forum Istanbul 2023
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС