В Баку осудили сожжение флагов Азербайджана и Турции в Ереване – МИД

МИД Азербайджана осудил сожжение флагов Азербайджана и Турции в воскресенье в Ереване. «Решительно осуждаем заранее спланированное и организованное сожжение флагов Азербайджана и Турции во время факельного шествия на площади Свободы в Ереване. Правительство Армении и премьер-министр Никол Пашинян должны принять срочные меры для предотвращения таких преступлений на почве ненависти и ксенофобии», - написал пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в твиттере. Р.Ахмедов

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