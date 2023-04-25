Инициатива STRING расширит географию поставок азербайджанского газа в Европе – Шахбазов

Подписание в Софии (Болгария) меморандума о запуске инициативы «Кольцо солидарности» (STRING) позволит открыть новые рынки для поставок азербайджанского газа в Европе, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.

«Сегодня мы наблюдаем создание нового маршрута доставки природного газа из Азербайджана в Европу», - заявил Шахбазов во вторник в Софии после церемонии подписания меморандума о взаимопонимании по развитию сотрудничества между операторами газотранспортных систем Болгарии (Булгартрансгаз), Румынии (Трансгаз), Венгрии (FGSZ), Словакии (Eustream), а также Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR). Его слова приводит Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Шахбазов назвал подписание меморандума «огромным шагом на пути к реализации новой инициативы», которая откроет новые рынки для азербайджанского газа, а страна (Азербайджан – ИФ-Аз) «подтвердит себя как надежный партнер».

По его словам, это станет «началом нового сотрудничества между Европейским союзом и Азербайджаном».

Как сообщалось ранее, меморандум был подписан в присутствии президентов Болгарии и Азербайджана Румена Радева и Ильхама Алиева.

Документ связан с инициативой «Кольцо солидарности» (STRING), предложенной Болгарией и поддержанной Европейской комиссией, для повышения безопасности поставок природного газа в Европейский союз, Центральную и Юго-Восточную Европу.

Азербайджан в настоящее время поставляет газ в Европе в Италию, Болгарию, Грецию и Румынию.

Р.Керимов