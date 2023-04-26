Замглавкома Сухопутных войск Ленцов назначен командующим российскими миротворцами в Карабахе

Заместитель главкома Сухопутных войск Александр Ленцов назначен командующим российским миротворческим контингентом, временно дислоцированным в Карабахском регионе Азербайджана. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
"С 25 апреля 2023 г. командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Ленцов А.И", - говорится в бюллетене Минобороны РФ.
Ленцов сменил генерал-майора Андрея Волкова, который занимал эту должность с января 2022 года.
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