Muganbank сократил в I квартале активы на 7,4%, прибыль – в 30 раз

ОАО «Muganbank» в январе-марте 2023 года сократил активы на 7,4% - до 739 млн 823,85 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 31 марта составил 423,042 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2022 года на 6,8% - ИФ). При этом потребительские кредиты оцениваются в 43,094 млн манатов (спад на 3,4%), бизнес-кредиты – 266,27 млн манатов (спад на 9,8%), кредиты с недвижимостью – 113,664 млн (спад на 0,3%).
Обязательства банка равны 646,566 млн манатов (спад на 8,4%). Депозиты в банке оцениваются в 428,019 млн манатов (спад на 13%), в том числе вклады населения – 394,427 млн манатов (спад на 0,1%).
Капитал банка составляет 93,258 млн манатов (рост на 0,1%), уставный капитал – 107,5 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом квартале 2023 года составила 102,85 тыс. манатов (спад в 29,6 раз).
Muganbank образован в ноябре 1992 года. Акционерами банка являются 4 физических лица.
Х.Насирзаде
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