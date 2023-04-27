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Финансы 27.04.2023 16:36

Muganbank сократил в I квартале активы на 7,4%, прибыль – в 30 раз

ОАО «Muganbank» в январе-марте 2023 года сократил активы на 7,4% - до 739 млн 823,85 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 31 марта составил 423,042 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2022 года на 6,8% - ИФ). При этом потребительские кредиты оцениваются в 43,094 млн манатов (спад на 3,4%), бизнес-кредиты – 266,27 млн манатов (спад на 9,8%), кредиты с недвижимостью – 113,664 млн (спад на 0,3%).

Обязательства банка равны 646,566 млн манатов (спад на 8,4%). Депозиты в банке оцениваются в 428,019 млн манатов (спад на 13%), в том числе вклады населения – 394,427 млн манатов (спад на 0,1%).

Капитал банка составляет 93,258 млн манатов (рост на 0,1%), уставный капитал – 107,5 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом квартале 2023 года составила 102,85 тыс. манатов (спад в 29,6 раз).

Muganbank образован в ноябре 1992 года. Акционерами банка являются 4 физических лица.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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