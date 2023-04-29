Эрдоган заявил Гутерришу о готовности работать с ООН для урегулирования конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил по телефону с генсеком ООН Антониу Гутерришем ситуацию на Украине, сообщают СМИ Турции со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
"Эрдоган заявил Гутерришу, что Турция готова любыми способами помочь ООН, чтобы положить конец конфликту на Украине", - говорится в сообщении.
Отмечается, что они также обсудили ситуацию в Судане и Сирии. Президент Турции заявил о важности продления в июле действия механизма ООН по трансграничной помощи в Сирии.
В Азербайджане будет создан центр «Байрактар» - Алиев
Эрдоган заявил, что Азербайджан построит городок для жертв землетрясения в Кахраманмараше
Təmiz Şəhər закупает спецтехнику на 205 тыс. манатов
Chevron в I кв увеличила чистую прибыль на 5%, намерена повысить buyback во II кв
Японская JERA будет покупать по 1 млн т СПГ в год с завода Venture Global CP2 в течение 20 лет
В Азербайджане за 24 часа от COVID-19 умерли 3 человека
Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2026 года
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Доступный тариф для регионов от “Nar”: “Yerlim+”
В Бакинской высшей школе нефти прошла церемония открытия Международных научных конференций, посвященных 100-летнему юбилею Гейдара Алиева
Caspian Energy Club расширяет свою деятельность в странах Европы
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС