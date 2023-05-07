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Дальнее зарубежье 07.05.2023 12:02

Зеленский рассказал, когда украинская армия будет готова к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

Об этом пишет The Washington Post.

"Осознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих сторонников на Западе дополнительного вооружения", - пишет издание.

По словам президента, Украина будет готова начать наступление, когда получит вооружение, которое было согласовано с союзниками. В частности, сроки могут зависеть и от погодных условий, поскольку вдоль линии фронта земля не по сезону влажная.

Ранее Зеленский сообщал, что Украина активно готовится к контрнаступлению и не имеет вариантов провала. По мнению министра обороны Алексея Резникова, ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире.

В.Алиев

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, РОССИЯ, КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ


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