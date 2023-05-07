Зеленский рассказал, когда украинская армия будет готова к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.
Об этом пишет The Washington Post.
"Осознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих сторонников на Западе дополнительного вооружения", - пишет издание.
По словам президента, Украина будет готова начать наступление, когда получит вооружение, которое было согласовано с союзниками. В частности, сроки могут зависеть и от погодных условий, поскольку вдоль линии фронта земля не по сезону влажная.
Ранее Зеленский сообщал, что Украина активно готовится к контрнаступлению и не имеет вариантов провала. По мнению министра обороны Алексея Резникова, ожидания от нашего контрнаступления переоценены в мире.
В.Алиев
Азербайджан и Австрия провели межмидовские консультации
Алиев утвердил состав коллегии ГТК Азербайджана
Байрамов обнародовал данные о количестве дипмиссий Азербайджана за рубежом
Ненефтяной экспорт Азербайджана в январе-апреле вырос на 21%
SIF заключил контракт с PROSYS на разработку электронной системы
Великобритания в 2022г купила у Азербайджана нефти на 286 млн фунтов
В Азербайджане выявлено 15 новых случаев COVID-19
L`Oreal остается самым дорогим косметическим брендом мира 4-й год
ВОЗ более не считает COVID-19 мировой чрезвычайной угрозой в сфере здравоохранения
Алиев посещает Cальянский район
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
“Nar” - официальный партнер шахматного турнира "Baku Open 2023"
AccessBank подписал соглашение с международной инвестиционной компанией
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС