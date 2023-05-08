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Регион 08.05.2023 15:05

Анкара требует от Армении снести памятник Nemesis, готовит новые ответные меры – Чавушоглу

Турция требует от Армении демонтажа сооруженного в центре Еревана памятника "Nemesis" исполнителям убийств политических и военных лидеров Османской империи в начале 1920-х годов, а также азербайджанских чиновников того времени и некоторых граждан Османской Империи армянского происхождения.

"Мы им (армянской стороне - ИФ) заявили, что если памятник не будет снесен, то мы вместо нормализации отношений предпримем обратные шаги. Мы направили им свои требования посредством нашего спецпредставителя (по нормализации отношений с Арменией -ИФ) и по другим каналам", - сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в прямом эфире турецкого канала «Lider TV».

Он отметил, что Анкара сделала много жестов в сторону нормализации отношений с Арменией, включая открытие неба для транзита армянских самолетов через территорию Турции, открытие сухопутных границ для граждан Армении - владельцев дипломатических пасторов и для граждан третьих стран.

«Кроме того, эти наши шаги стали вкладом в процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. (…) Однако, они (Армения – ИФ) еще раз показали, что не искренни. (…) Мы не приемлем установку памятника лицам, убившим наших османских пашей и азербайджанских братьев», - отметил глава МИД.

Чавушоглу подчеркнул, что на данный момент вопрос пересмотра Турцией своего решения по поводу закрытия воздушного пространства для полетов армянских самолетов в третьи страны в ответ на провокацию с установкой в центре Еревана памятника «Nemesis» не стоит.

"Мы рассматриваем дополнительные шаги (в ответ на установку памятника -ИФ) и ведем работу над этим. Представим их президенту страны и после его одобрения их объявим", - сказал Чавушоглу.

Н.Аббасова

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Тэги: ТУРЦИЯ, АРМЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ


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