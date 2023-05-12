Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 апреля составила $530

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 апреля 2023 года составила 901,3 манат ($530,2 по текущему курсу - ИФ-Аз), что на 11,4% больше показателя аналогичного периода 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 января 2023 года составляла 839,4 манатов ($493,8), на 1 февраля 2023 года – 856,2 манатов, 1 марта 2023 года - 854,5 манатов.

По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 апреля 2023 года составило 1 млн 736,3 тыс. человек (на 1 марта 2023г - 1 млн 715,8 тыс. человек), что на 33,5 тыс. человек или 2% больше, чем годом ранее.

Из них 904,1 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 832,2 тыс. человек - в частном.

При этом 19,3% работников заняты в сфере образования, 18,7% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 12,9% - промышленности, 8,3% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 6,8% - строительстве, 6,4% - госуправлении, обороне и соцобеспечении, 4,2% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 3,6% - профессиональной, научной и технической деятельности, 2,1% - финансовой и страховой деятельностью, 14,1% - прочих сферах экономики.

Х.Насирзаде