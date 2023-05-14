Алиев и Мишель выразили удовлетворение восстановлением «брюссельского формата» переговоров между Азербайджаном и Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье провел встречу с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем, стороны обсудили процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений.
В информации на сайте азербайджанского лидера отмечается, что Алиев и Мишель выразили удовлетворение восстановлением "брюссельского формата" переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Алиев выразил благодарность Мишелю за его усилия в этом направлении.
"В ходе беседы были обсуждены события, связанные с азербайджано-армянскими отношениями, произошедшие в последние месяцы, переговоры в Вашингтоне (на уровне глав МИД Азербайджана и Армении - ИФ), ситуация на азербайджано-армянской границе, а также повестка трехсторонней встречи, которая состоится сегодня с участием Алиева, Мишеля и Пашиняна (премьера Армении - ИФ), - подчеркивается в информации.
В.Алиев
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