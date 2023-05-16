Вопрос о выходе Армении из ОДКБ сейчас не стоит - МИД

Армения не обсуждает в настоящее время вопрос о выходе из ОДКБ, все зависит от ситуации, заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.
"На данный момент нет вопроса о выходе из ОДКБ", - сказал Сафарян журналистам во вторник.
На вопрос, возможны ли новые обсуждения по выходу страны из Организации, он ответил: "Все зависит от ситуации".
По его словам, вопрос о выходе Армении из ОДКБ обсуждался в 2022 году: "По всей вероятности, вопрос обсуждался в Совете безопасности. Но принято решение не делать этого шага, продолжить работу".
По его словам, были вопросы, которые в дальнейшем были обсуждены на саммите ОДКБ в Ереване в ноябре 2022 года.
"Сейчас работы продолжаются. Скоро будут обсуждения по заявлению (ОДКБ - ИФ) о ситуации на Южном Кавказе. Ситуация сложная, мы, являясь членом ОДКБ, имея также обязательства, продолжаем надеяться, что наши шаги, наша работа принесет определенные результаты. Такая надежда пока есть", - сказал Сафарян.
Он также отметил, что Ереван ожидает от ОДКБ политической оценки событий на армяно-азербайджанской границе в сентябре 2022 года. Сафарян также заявил, что "в какой-то момент могут начаться обсуждения" по развертыванию наблюдательской миссии ОДКБ в Армении.
23 ноября 2022 года в Ереване премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать проект декларации Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении.
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