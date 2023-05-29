Послы ЕС передали вице-премьеру Грузии демарш из-за возобновления полетов в Россию

Аккредитованные в Тбилиси послы стран Евросоюза провели в понедельник встречу с вице-премьером, министром экономики Грузии Леваном Давиташвили, передали ему демарш в связи с возобновлением авиасообщения между республикой и Россией.
"Мы выразили обеспокоенность и сожаление Евросоюза в связи с возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией. Это решение противоречит решению Евросоюза не осуществлять полеты в Россию и оказывать на нее давление", - заявил после встречи журналистам посол Евросоюза в Грузии Павел Керчинский.
В свою очередь Давиташвили заявил, что состоялся открытый диалог по вопросу авиасообщения с Россией. При этом он подчеркнул, что у Грузии имеется прямая граница с Россией и "контекст Грузии отличается от контекста стран Евросоюза".
"Послы высказали свою позицию по данному вопросу. Мы отметили, что ситуацию в Грузии нельзя рассматривать в контексте положения в других странах", - сказал Давиташвили.
Он также сообщил, что на встрече был рассмотрен вопрос выполнения Грузией введенных международных санкций против России.
"Мы сообщили, что полностью соблюдаем их как на КПП Ларс, также как и в аэропортах страны", - сказал вице-премьер.
По его словам, он отметил на встрече с послами и неоднозначную позицию среди стран Евросоюза по поводу торговли с Россией.
"Страны Европы продолжают торговлю с Россией и после начала военных действий на Украине. Некоторые из них торгуют больше, некоторые сокращают торговлю", - сказал Давиташвили.
По его словам, Грузия пока не является членом Евросоюза, она лишь внесла заявку на членство.
"Мы готовы к продолжению диалога и дискуссий с послами Евросоюза", - сказал Давиташвили.
10 мая президент РФ Владимир Путин отменил указ от 21 июня 2019 года о запрете на воздушные перевозки с территории РФ на территорию Грузии. Отменен также запрет на продажу турпутевок.
Авиационные власти Грузии 15 мая выдали разрешение на выполнение полетов в страну российской авиакомпании "Азимут", первый рейс состоялся 19 мая. С 20 мая возобновила полеты авиакомпания Georgian Airways, со 2 июня рейсы планирует выполнять Red Wings.
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