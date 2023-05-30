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Внешняя политика 30.05.2023 23:57

Раиси рассчитывает на расширение сотрудничества Ирана и Азербайджана

Президент Ирана Ибрахим Раиси рассчитывает на расширение сотрудничества Тегерана и Баку.

«Учитывая очень широкий потенциал наших стран, надеюсь, что мы станем свидетелями дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и отношений во взаимных интересах наших народов», - говорится в поздравительном послании иранского лидера президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости, который отмечается в Азербайджане 28 мая.

Документ опубликован во вторник на сайте главы азербайджанского государства.

Раиси отметил, что в «проводимой Ираном политике соседства Азербайджану принадлежит особое место».

«Общая история мусульманских народов наших стран, неразрывные религиозные и культурные связи между ними считаются очень ценной инвестицией для развития отношений двух стран», - написал президент Ирана.

«В этих рамках Иран всегда полностью поддерживал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана», - подчеркнул Раиси.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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