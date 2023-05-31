США рассматривают встречу Алиева и Пашиняна в Кишиневе как шаг к урегулированию разногласий Баку и Еревана за столом переговоров - Госдеп

Вашингтон рассматривает встречу лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна 1 июня в Кишиневе на «полях» саммита Европейского политического сообщества как шаг на пути к урегулированию разногласий Баку и Еревана за столом переговоров, заявил представитель Госдепа США Мэтью Миллер.

«Позднее на этой неделе (1 июня на полях саммита Европейского политического сообщества – ИФ-Аз) лидеры Армении и Азербайджана встретятся в Кишиневе с нашими европейскими партнерами, и мы надеемся, что это станет продуктивным шагом к решению этих вопросов за столом переговоров, а не путем насилия», - сказал Миллер, слова которого приводятся на сайте Госдепа США.

На его взгляд, агрессивная риторика способна лишь вести к продолжению насилия, конструктивный диалог - «может создать мир, благоприятные возможности и надежду».

По словам представителя Госдепа, США рады продолжению азербайджано-армянских переговоров. «Как заявил госсекретарь (США Энтони – ИФ-Аз) Блинкен, достижение мира на Южном Кавказе возможно. Недавно мы выразили признательность премьер-министру Пашиняну за его приверженность миру, и мы приветствуем недавние высказывания президента Алиева о рассмотрении вопроса об амнистии», - заявил он.

Соединенные Штаты готовы поддержать усилия обеих сторон с целью заключения мирного соглашения, заверил Миллер.

Р.Керимов