Баку и Исламабад провели политконсультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Пакистана провели в среду в Баку очередной раунд политических консультаций, обсудили сотрудничество в различных сферах, сообщили в МИД Азербайджана.

«В ходе политических консультаций состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в экономике, торговле, сельском хозяйстве, образовании, культуре, энергетике, туризме и других сферах», - говорится в сообщении азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что во время беседы было выражено удовлетворение «высоким уровнем азербайджано-пакистанских отношений».

Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов, который возглавлял азербайджанскую делегацию, проинформировал собеседников о ситуации на Южном Кавказе, восстановительно-строительных работах в Карабахе и Восточном Зангезуре.

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