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ТЭК 02.06.2023 23:42

Азербайджан и Венгрия подписали контракт на поставку газа

Азербайджанская SOCAR и венгерская MVM CEEnergy в пятницу заключили контракт на поставку азербайджанского газа в Венгрию в 2023 году, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

В соответствии с соглашением, отметил Сийярто в фейсбуке, до конца этого года Венгрия получит 100 млн кубометров газа из Азербайджана.

Венгерский министр добавил, что нынешняя сделка может стать основой для долгосрочного контракта на поставку газа, в соответствии с которым до 2 млрд кубометров может ежегодно поставляться в Венгрию из Азербайджана.

Как сообщалось ранее, в 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров, поставки в Европу составили 11,4 млрд кубометров (+39%).

На 2023 год экспорт газа из Азербайджана планируется на уровне 24,5 млрд кубометров, из которых порядка 12 млрд кубометров - в Европу.

В настоящее время покупателями азербайджанского газа в Европе являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЕНГРИЯ, ГАЗ


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