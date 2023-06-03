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Дальнее зарубежье 03.06.2023 17:42

Украина готова к контрнаступлению – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

«Я считаю, что на сегодня мы готовы уже это делать. Мы хотели бы некоторые вещи иметь, но не можем их ждать месяцами. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени», - сказал он в интервью Wall Streat Journal.

Говоря о возможном применении Россией ядерного оружия, Зеленский сказал: «Загнанный зверь боится потерять свою жизнь». «Он понимает силу. Если мы говорим об изоляции России, надо это делать мощно», - отметил он.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, НАСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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