Украина готова к контрнаступлению – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению.

«Я считаю, что на сегодня мы готовы уже это делать. Мы хотели бы некоторые вещи иметь, но не можем их ждать месяцами. Мы очень верим в успех. Я не знаю, сколько нам для этого понадобится времени», - сказал он в интервью Wall Streat Journal.

Говоря о возможном применении Россией ядерного оружия, Зеленский сказал: «Загнанный зверь боится потерять свою жизнь». «Он понимает силу. Если мы говорим об изоляции России, надо это делать мощно», - отметил он.