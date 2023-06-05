Калын назначен главой нацразведки Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего официального представителя Ибрагима Калына главой Национальной разведывательной организации. Калын сменит на этом посту Хакана Фидана, который ранее в июне был назначен главой МИД Турции. Калын с 2014 года был официальным представителем президента Турции.

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