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Регион 05.06.2023 23:07

Калын назначен главой нацразведки Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначил своего официального представителя Ибрагима Калына главой Национальной разведывательной организации.

Калын сменит на этом посту Хакана Фидана, который ранее в июне был назначен главой МИД Турции.

Калын с 2014 года был официальным представителем президента Турции.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РАЗВЕДКА, ГЛАВА


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