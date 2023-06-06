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СНГ 06.06.2023 17:44

Зеленский: В этом году в Вильнюсе стоит определить, что Украина будет членом НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский, обращаясь участникам саммита "Бухарестской девятки" заявил, что на саммите НАТО в Вильнюсе необходимо дать четкий ответ по вопросу членства страны в альянс.

«В этом году в Вильнюсе на саммите НАТО стоит уже показать, что декларируемые ценности НАТО и реальные ценности НАТО не отличаются», - сказал Зеленский.

По мнению украинского президента, "стоит определить, что Украина будет членом НАТО, и это можно определить только приглашением для Украины присоединиться. Наконец стоит определить алгоритм, когда и в результате каких шагов произойдет такое присоединение. И наконец стоит оформить гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО".

Он добавил, что за подрывом Каховской ГЭС стоит российская сторона: «К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне - обстрелами - физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими».

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Тэги: ЗЕЛЕНСКИЙ, УКРАИНА, НАТО


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