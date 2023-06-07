Главы МИД Армении и Турции выразили готовность продолжить работу по полной нормализации отношений между странами

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с турецким коллегой Хаканом Фиданом, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства в среду.

"7 июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с новоназначенным министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Арарат Мирзоян поздравил Хакана Фидана с назначением на должность главы МИД Турции", - сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Отмечается, что стороны выразили готовность продолжить работу по полной нормализации отношений между Арменией и Турцией.