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Оборона 12.06.2023 19:03

Турецкий производитель бронежилетов и прочей оборонной продукции наладит в Азербайджане производство для нужд армии

Турецкая текстильная компания Akincilar подписала соглашение о сотрудничестве с Научно-исследовательским Институтом Министерства оборонной промышленности Азербайджана.

По информации агентства "Анадолу", ссылающегося на пресс-службу компании, согласно подписанному между сторонами протоколу, в Азербайджане будет создано совместное производственное предприятие и испытательная лаборатория.

Компания Akincilar занимается производством в Измире бронежилетов, баллистических касок, формы и т. д.

"В инновационном центре, инженеры Akincilar и Научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности Азербайджана будут совместно развивать производство. В Азербайджане впервые будет производиться пуленепробиваемая оборонная продукция. В течении трех лет производство в братской республике, перейдет на всецело отечественные материалы", - сказал глава правления Ахмет Джан Узунтепе.

Продукция оборонного назначения, которую будут производить на совместном предприятии в Азербайджане, планируется поставлять и в третьи страны.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, АРМИЯ, ПРОИЗВОДСТВО


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