Для полного разоружения армянских НВФ в Карабахе достаточно одного корпуса азербайджанской армии - Гасанов

Незаконные армянские вооруженные формирования (НВФ), оставшиеся в Карабахском экономическом районе, не представляют серьезной угрозы для Азербайджана, с ними сможет справиться один корпус азербайджанской армии, заявил министр обороны страны Закир Гасанов.

"Мы не оцениваем высоко возможности этих НВФ, которые остались на территории Карабахской экономической зоны Азербайджана. Мы знаем их численность, их вооружение, знаем их морально-психологическое состояние, знаем на что они способны. Я вас уверяю, как отметил г-н президент (Азербайджана -ИФ), у них абсолютно нет никаких шансов на какие-то действия, которые они могут провести против азербайджанской армии", - заявил министр в интервью азербайджанскому телеканалу CBC.

Министр отметил, что армянские НВФ в Карабахе способны только на какие-то мелкие провокации, которые для них закончатся "очень плохо".

"Однако, если они пойдут на провокации, вздумают осуществить какие-то противоправные действия против ВС Азербайджана, то с этими НВФ может справиться один корпус азербайджанской армии , и то неполный. Соотношение сил и средств (ВС Азербайджана и НВФ -ИФ) мы знаем и знаем, что это соотношение не в их пользу. Так что одно из подразделений в состоянии разоружить эти НВФ", - добавил Гасанов.

Министр отметил, что благодаря большим возможностям разведки, Азербайджан обладает полной информацией про НВФ.

"Мы знаем полностью их вооружение это несколько десятков танков, которые требует технического ремонта и обслуживания, несколько десятков орудий, у которых тоже есть проблемы. Знаем об уровне подготовке их "личного" состава, у которого тоже высокий процент неукомплектованности. Однозначно могу сказать, что эти "подразделения" никакой опасности для Азербайджана не представляют, их все возможности это мелкие провокации, которые они возможно планируют. Однако, я их предупреждаю, что в таком случае против них по законам Азербайджан будут использованы подразделения ВС Азербайджана, которые заставят выполнить их все требования", - сказал министр.

Вместе с тем министр отметил, что рассчитывает на торжество разума и НВФ, осознав, что у них "нет вариантов, должны действовать в рамках международных законов и территориальной целостности Азербайджана".

"Т.е. признать азербайджанские законы и кто хочет проживать на территории Азербайджана в законном порядке, пожалуйста, пусть живет, кто не хочет - дорога открыта, могут ехать и проживать там, где им хочется", - подчеркнул Гасанов.

Н.Аббасова