Беларусь и Россия согласовали 17 импортозамещающих промпроектов на 80 млрд руб.

Беларусь и Россия согласовали 17 интеграционных импортозамещающих проектов, сообщил замминистра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик "на полях" X Форума регионов Беларуси и России в Уфе.
"Беларусь и Россия согласовали 17 интеграционных импортозамещающих проектов на более чем 80 млрд российских рублей", - сказал Харитончик, которого цитирует госагентство БелТА.
"Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита России на общую сумму до 105 млрд российских рублей подписано в ноябре 2022 года. Минпром Беларуси и Минпромторг России провели значительную работу в этом направлении, сформированы перечни проектов по видам продукции", - отметил он.
"Открыто финансирование по одному проекту, речь об ОАО "Гомсельмаш". В июне откроется финансирование по еще 4 проектам. Дополнительно планируется направить на согласование паспорта еще по 4 новым импортозамещающим проектам", - сообщил Харитончик.
В Баку назвали ВС Армении основным дестабилизирующим фактором на Южном Кавказе
Байрамов, Мирзоян и Салливан обсудили процесс нормализации отношений Баку и Еревана
Алиев и Эрдоган обсудили развитие азербайджано-турецких отношений
Amazon остается самым дорогим брендом среди ритейлеров в мире - Brand Finance
Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в мае на фоне низкой базы в 5,4%
Росстат: производство СПГ в РФ в мае выросло на 4% - до 2,9 млн т, рекорд для этого месяца
Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Гурбан байрамы
Вьетнам увеличивает срок безвизового пребывания для иностранных туристов с 15 до 45 дней
Египет ввел в аэропорту Каира бесплатные транзитные визы для туристов
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
Nar поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных Сил
Начался "Летний футбольный лагерь" для детей с поддержкой Yelo Bank
AzerTelecom и Kazakhtelecom подписали соглашение в рамках Транскаспийского оптоволоконного проекта
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС