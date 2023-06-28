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СНГ 28.06.2023 20:20

Беларусь и Россия согласовали 17 импортозамещающих промпроектов на 80 млрд руб.

Беларусь и Россия согласовали 17 интеграционных импортозамещающих проектов, сообщил замминистра промышленности Беларуси Дмитрий Харитончик "на полях" X Форума регионов Беларуси и России в Уфе.

"Беларусь и Россия согласовали 17 интеграционных импортозамещающих проектов на более чем 80 млрд российских рублей", - сказал Харитончик, которого цитирует госагентство БелТА.

"Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Беларуси государственного финансового кредита России на общую сумму до 105 млрд российских рублей подписано в ноябре 2022 года. Минпром Беларуси и Минпромторг России провели значительную работу в этом направлении, сформированы перечни проектов по видам продукции", - отметил он.

"Открыто финансирование по одному проекту, речь об ОАО "Гомсельмаш". В июне откроется финансирование по еще 4 проектам. Дополнительно планируется направить на согласование паспорта еще по 4 новым импортозамещающим проектам", - сообщил Харитончик.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, РОССИЯ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ


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