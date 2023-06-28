Росстат сообщил о росте добычи газа в РФ в мае к аналогичному по погоде сентябрю 2022 года

Производство газа в России в мае 2023 года продолжило сезонное снижение относительно зимних месяцев. При этом оно заметно превысило показатель аналогичного по погодным условиям осеннего месяца - сентября 2022 года.

По данным Росстата, добыча газа в мае 2023 года составила 48,5 млрд куб. м, что заметно выше результата за сентябрь 2022-го (46,8 млрд куб. м).

Используемая в отрасли цифра складывается из публикуемых ведомством данных о добыче горючего природного газа (газа естественного) (39,6 млрд куб. м) и газа нефтяного попутного (газ горючий природный нефтяных месторождений) (8,9 млрд куб. м).

При этом в структуре добычи газа по стране продолжает наблюдаться рост доли попутного нефтяного газа. За 5 месяцев 2023 года добыча ПНГ составила 44,1 млрд куб. м и 8,9 млрд куб. м за май, тогда как год назад показатели были 43,5 млрд куб. м и 8,3 млрд куб. м соответственно.

Поддержку добыче и потреблению газа должна была оказать межтопливная конкуренция. Тепловые электростанции в мае 2023 года увеличили выработку на 8% по отношению к тому же месяцу 2022 года на фоне сокращения генерации атомных (на 10%) и гидроэлектростанций (на 8%).

В мае 2022 года общая добыча газа в России была 56,64 млрд куб. м.