Полиция Франции задержала 150 человек в ходе ночных беспорядков

Стражи порядка во Франции задержали 150 человек во время новых ночных беспорядков, которые начались после гибели подростка в пригороде Парижа, сообщил глава МВД страны Жеральд Дарманен.
"150 задержаний. Моя поддержка полицейским, жандармам и пожарным, которые мужественно справились с этой ситуацией", - написал министр в твиттере.
Он отметил "невыносимый уровень насилия в отношении символов Французской Республики". Также министр указал, что участники беспорядков поджигали и наносили ущерб государственным учреждениям, в частности школам и мэриям.
Наиболее ожесточенные столкновения с хулиганами прошли в ночь на четверг в Париже и его пригороде Нантере.
На фотографиях, распространенных французскими СМИ, видно, как зачинщики беспорядков поджигают дымовые шашки, мусорные баки и припаркованные автомобили, в частности принадлежащие полиции.
Французские СМИ сообщают, что беспорядки вызваны гибелью ранее на этой неделе 17-летнего молодого человека, который работал доставщиком. Он погиб после того, как в него выстрелили сотрудники полиции Нантера. Стражи порядка открыли огонь после того, как он отказался остановить свою машину.
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