МВД Франции привлечет 40 тыс. полицейских и жандармов для борьбы с беспорядками

Во Франции задействуют значительное число полицейских и жандармов для обеспечения безопасности в связи с масштабными беспорядками, которые продолжаются несколько дней в городах страны после гибели подростка в Нантере, сообщили во французском МВД.
Глава министерства Жеральд Дарманен объявил, что в четверг вечером будут работать 40 тыс. стражей порядка, 5 тыс. из них будут отвечать за порядок в Париже.
Он отметил, что это в четыре раза больше, чем число сотрудников полиции и жандармерии, задействованных в ночь на четверг.
Министр добавил, что атаки зачинщиков беспорядков на школы, а также другие госучреждения "не имеют ничего общего с историей, произошедшей в Нантере".
Французские СМИ сообщают, что беспорядки вызваны гибелью ранее на этой неделе 17-летнего молодого человека, который работал доставщиком. Он погиб после того, как в него выстрелили сотрудники полиции Нантера. Стражи порядка открыли огонь, так как он отказался остановить свою машину.
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