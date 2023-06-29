МВД Франции привлечет 40 тыс. полицейских и жандармов для борьбы с беспорядками

Во Франции задействуют значительное число полицейских и жандармов для обеспечения безопасности в связи с масштабными беспорядками, которые продолжаются несколько дней в городах страны после гибели подростка в Нантере, сообщили во французском МВД.

Глава министерства Жеральд Дарманен объявил, что в четверг вечером будут работать 40 тыс. стражей порядка, 5 тыс. из них будут отвечать за порядок в Париже.

Он отметил, что это в четыре раза больше, чем число сотрудников полиции и жандармерии, задействованных в ночь на четверг.

Министр добавил, что атаки зачинщиков беспорядков на школы, а также другие госучреждения "не имеют ничего общего с историей, произошедшей в Нантере".

Французские СМИ сообщают, что беспорядки вызваны гибелью ранее на этой неделе 17-летнего молодого человека, который работал доставщиком. Он погиб после того, как в него выстрелили сотрудники полиции Нантера. Стражи порядка открыли огонь, так как он отказался остановить свою машину.