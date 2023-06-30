ЕС продолжит размышлять над возможностью использования замороженных российских активов

На саммите ЕС в Брюсселе 29-30 июня обсуждалась возможность использования для восстановления Украины замороженных в Евросоюзе российских активов, заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Мы будем с осторожностью размышлять об использовании доходов, (...) получаемых российским Центробанком", - сказала глава ЕК в пятницу на пресс-конференции по завершению Европейского совета, одним из главных вопросов повестки которого была помощь ЕС Украине. Она пояснила, что речь идет о размышлении о том, как можно было бы использовать прибыль от замороженных российских активов.
При этом Фон дер Ляйен пояснила, что "важно сохранять доверие" к институтам ЕС, и потому она обещает "внимательно изучить опасения ЕЦБ" в связи с данными планами.
Со своей стороны премьер председательствующей в ЕС Швеции Ульф Кристерссон отметил важность работы "группы высокого уровня, которая изучить юридические аспекты" планов по использованию дохода от замороженных российских активов.
В заключениях саммита, принятых главами государств и правительств стран ЕС, говорится, что европейские лидеры займутся вместе с Еврокомиссией и главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем координацией с партнерами позиции по поводу того, как можно было бы использовать замороженные активы РФ для помощи Украине.
"Европейский совет проанализировал проделанную работу, связанную с замороженными активами России. Лидеры решили продолжить работу по этому направлению вместе с Еврокомиссией и главой дипломатии", - сказано в документе.
В нем отмечается, что это нужно делать "в соответствии с законами ЕС, международными правовыми нормами и в координации с партнерами".
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