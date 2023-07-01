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Происшествия 01.07.2023 14:03

Во Франции ночью задержали почти 1 тыс. участников беспорядков, ранены 79 полицейских

МВД Франции сообщило предварительные данные ущерба от беспорядков в ночь на субботу: более 1,3 тыс. сожженных автомобилей, 234 подожженных или погромленных здания, более 2,5 тыс. различных поджогов в общественных местах.

Проведены 994 задержания (при 667 в предыдущую ночь), из них 406 - в Париже и пригородах столицы, 79 полицейских и жандармов получили ранения.

Французские СМИ сообщают о существенном ущербе, нанесенном погромщиками магазинам и городскому хозяйству в Лионе, Гренобле, Сент-Этьене и других городах. В Лионе взорвано почтовое отделение. В этом же городе, а также в Ниме, по данным прессы, отмечено использование бунтовщиками огнестрельного оружия. В Марселе разграблен оружейный магазин.

Вместе с тем, по утверждению министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена, слова которого приводит Le Figaro, проявления насилия минувшей ночью были "менее интенсивными". "Республика победит", - заявил глава МВД.

На субботу назначены похороны 17-летнего подростка, смерть которого во вторник от пули полицейского в парижском пригороде Нантере, спровоцировала массовые беспорядки. Замеченный полицейским патрулем при нарушении правил дорожного движения, он не подчинился требованию остановиться для контроля и попытался скрыться. Один из патрульных выстрелил в него.

Накануне президент Франции Эмманюэль Макрон провел совещание межминистерского антикризисного комитета по мерам борьбы против беспорядков.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, БЕСПОРЯДКИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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