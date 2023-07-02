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Дальнее зарубежье 02.07.2023 20:03

ФРГ не хочет поставлять Украине оружие, которое может достичь российской территории - Шольц

ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ, заявил в интервью ARD канцлер Германии Олаф Шольц.

"У нас есть принцип, которого мы придерживаемся вместе с президентом США: мы не хотим поставлять оружие, которое при использовании могло бы достичь территории России", - сказал он в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине авиационные крылатые ракеты Taurus.

При этом канцлер напомнил, что ФРГ поставила Украине много танков.

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ВООРУЖЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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