ФРГ не хочет поставлять Украине оружие, которое может достичь российской территории - Шольц

ФРГ не желает передавать Украине вооружения дальнего действия, которые можно было бы использовать для ударов по территории РФ, заявил в интервью ARD канцлер Германии Олаф Шольц.

"У нас есть принцип, которого мы придерживаемся вместе с президентом США: мы не хотим поставлять оружие, которое при использовании могло бы достичь территории России", - сказал он в ответ на вопрос, почему Берлин не направляет Украине авиационные крылатые ракеты Taurus.

При этом канцлер напомнил, что ФРГ поставила Украине много танков.