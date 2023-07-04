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Дальнее зарубежье 04.07.2023 13:31

Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник подтвердил информацию, что страны альянса решили продлить срок его полномочий еще на год - до октября 2024 года.

"Для меня честь то, что союзники по НАТО приняли решение продлить мои полномочия генсека до 1 октября 2024 года", - написал Столтенберг в твиттере.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ПОЛНОМОЧИЯ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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