Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник подтвердил информацию, что страны альянса решили продлить срок его полномочий еще на год - до октября 2024 года.

"Для меня честь то, что союзники по НАТО приняли решение продлить мои полномочия генсека до 1 октября 2024 года", - написал Столтенберг в твиттере.