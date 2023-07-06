В НАТО пройдет встреча для обсуждения вступления Швеции в альянс

Встреча представителей Турции, Швеции и Финляндии для обсуждения вопросов по вступлению Швеции в альянс пройдет в четверг.
Ожидается, что во встрече примут участие главы МИД, руководители разведслужб и советники по вопросам безопасности. Говоря о грядущем мероприятии, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что "пришло время принять Швецию в НАТО".
СМИ отмечают, что встреча может быть попыткой согласовать вступление страны в альянс до саммита НАТО в Вильнюсе. При этом недавно ситуация осложнилась в связи с разрешением полиции Швеции на проведение акции протеста близ крупнейшей мечети Стокгольма, в результате которой 37-летний выходец из Ирака сжег несколько страниц Корана.
Акция вызвала резкое осуждение со стороны лидеров многих мусульманских стран, в том числе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Реакция Турции будет предельно жесткой вплоть до демонстрации решимости к борьбе с исламофобией и проявлениями терроризма", - заявил тогда президент. При этом одним из ключевых условий согласия Турции на членство Швеции в альянсе являлась борьба с терроризмом.
На этой неделе глава МИД Турции Хакан Фидан усомнился в целесообразности принятия Швеции в НАТО с точки зрения стратегической безопасности.
"Сейчас как никогда актуально для обсуждения, будет ли членство Швеции в НАТО бременем или преимуществом с точки зрения стратегической безопасности", - заявил он в Анкаре.
По его словам, шведская система безопасности не справляется с предотвращением провокаций, и, по мнению турецкой стороны, это может создавать проблемы для всего альянса.
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