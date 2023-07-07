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Дальнее зарубежье 07.07.2023 17:01

Германия не будет поставлять Украине кассетные боеприпасы

Германия является участницей Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их передачу, поэтому ФРГ не будет направлять это оружие Украине, заявил в пятницу глава немецкого Минобороны Борис Писториус.

"Германия подписалась под этой конвенцией, так что о таком варианте речи не идет", - приводят его слова западные СМИ.

"Что касается других стран, не подписавших Конвенцию - Китая, России, Украины и США, не мне комментировать их действия", - добавил министр.

Накануне заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что администрация президента США Джо Байдена активно обсуждает идею поставки Украине кассетных боеприпасов, но о каких-то решениях сообщать рано.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, БОЕПРИПАСЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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